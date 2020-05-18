Путин аннулировал документ о назначении Белоусова и.о. премьера

https://static.news.ru/photo/fd0a91e6-99ae-11ea-8a58-fa163e074e61_660.jpg Андрей Белоусов Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин 19 мая подписал указ, согласно которому документ о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра, теряет силу.

Глава правительства Михаил Мишустин возвращается к своей работе на официальной основе.

Документ за подписью президента опубликовали на официальном портале правовой информации.

Куратор экономического блока Белоусов принял на себя функции Мишустина 30 апреля. Правительство сделало этот шаг из-за того, что премьер был госпитализирован с заражением коронавирусной инфекцией нового типа.

Формально Белоусов был назначен не врио, а именно и. о. премьера. А значит, в теории имел право даже заместить президента при неких трагических обстоятельствах.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство утвердилопорядок согласования проектов решений руководителей регионов о приостановлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей из-за пандемии COVID-19. Постановление было подписано уже бывшим и. о. главы правительства и первым вице-премьером Белоусовым.