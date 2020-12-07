Путин 9 декабря проведёт совещания с правительством

https://static.news.ru/photo/ae6b9766-3930-11eb-8ccf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на 9 декабря назначено совещание Владимира Путина с кабмином.

Да. Завтра планируется совещание с членами правительства. Будут также обсуждаться текущие дела, — сообщил РИА Новости представитель Кремля в ответ на вопрос, планирует ли российский лидер обсудить с членами кабмина ситуацию на рынке нефти.

Страны ОПЕК+ перенесли запланированную на 1 декабря встречу, на которой предполагалось решить, повышать или нет добычу нефти в начале следующего года. Причиной внезапной паузы стали разногласия внутри альянса и сразу несколько вариантов возможных действий. В марте этого года расхождение позиций закончилось разрывом соглашения и обвалом мировых цен на нефть. Сейчас такой сценарий маловероятен, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Позиции Саудовской Аравии и России близки, и вместе они смогут уговорить остальных участников.

Ранее NEWS.ru писал, что Песков отказался озвучить позицию России и свои прогнозы по сделке ОПЕК+.