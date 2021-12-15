Путь открыт: арест владельца «Листвяжной» может помочь его конкурентам

Сотрудники правоохранительных органов задержали основного владельца компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева. Этой организации принадлежит кемеровская шахта «Листвяжная», где 25 ноября произошла авария, унёсшая жизни 46 шахтёров и пятерых спасателей. Предпринимателю предъявили обвинения по статье, предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Арест собственника крупной угольной компании может привести к переделу на рынке. Собеседники NEWS.ru считают, что выгоду в итоге могут получить предприятия жены губернатора Кемеровской области. С другой стороны, «СДС-Уголь» может возглавить сын Федяева, что стабилизирует положение холдинга.

Жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва Анна владеет «Антэ Холдинг» — одного из учредителей якутской угольной «Колмар Групп». Возглавляет «Колмар» брат главы Кузбасса Валерий Цивилёв, а второй владелец этой компании — Volga Group, объединяющая активы знакомого с президентом предпринимателя Геннадия Тимченко. «Колмар» — одна из крупнейших российских компаний по добыче угля, как и «СДС-Уголь».

Все российские экспортёры угля сталкиваются с логистической проблемой. Байкало-Амурская магистраль позволяет перевозить ограниченное количество товара. Угольщики жалуются , что мощностей БАМа не хватает. Сергей Цивилёв в разговоре с председателем правительства Михаилом Мишутиным в 2020 году говорил , что РЖД ограничивает вывоз угля из Кузбасса, что может даже сорвать исполнение поручений президента.

Никаких административных ограничений для вывоза угля из Кузбасса нет. Компания делает всё возможное для использования имеющихся пропускных способностей и вывоза всех предъявляемых грузов, — ответили на это заявление в РЖД.

rzd.ru

При этом бывший главный редактор «Новостей Киселёвска» (Кемеровская область) Наталья Зубкова, которая уехала из России, опасаясь мести за свою деятельность, уверена, что проблема с доставкой угля сохраняется. По её словам, Европа сейчас отказывается от использования угля как источника энергии и основным рынком сбыта становится Китай. То же самое говорила и сама Цивилёва.

В чём проблема поставок угля в Китай? Вывоз угля у нас идёт строго по квотам — не кто сколько хочет или добыл, а сколько тебе выделили квот, — объяснила NEWS.ru Зубкова.

Она считает, что «СДС-Уголь», который сейчас активно экспортирует топливо по БАМу, потеряет свои позиции, если на основного собственника компании будут наложены санкции. Организация понесёт репутационные потери и может лишиться договоров с некоторыми партнёрами. Кроме того, сократится и добыча угля, потому что крупная шахта «Листвяжная» простаивает после аварии.

Освободившееся на рынке место «СДС-Угля» может занять «Колмар». По мнению Зубковой, то, что крупной угольной компанией руководит жена кемеровского губернатора — конфликт интересов. Однако генеральный директор аналитического агентства «Росинформуголь» Анатолий Скрыль не согласен с этим выводом.

Я не вижу конфликта интересов. Законом это допускается, никто не запрещает. А в чём конфликт интересов? Цивилёв может протекцию делать для жены? Я думаю, все действия Цивилёва наоборот направлены на то, чтобы пробить дорогу Кузбасскому углю на Восток, — сказал он NEWS.ru.

Он объяснил, что потери «СДС-Угля» от закрытия «Листвяжной» будут несущественными, поэтому места на рынке освободится не слишком много. Кроме того, Федяев — не единственный собственник компании, а производственные вопросы решаются не владельцем организации, а соответствующим руководством.

Александр Река/ТАСС

Близкий к руководству Кузбасса источник NEWS.ru также считает, что передела на угольном рынке не будет, даже если Федяев получит реальный срок. По его словам, финансово-промышленные группы и кланы внутри региона формировались десятилетиями.

Сын Федяева мог бы сдать мандат и вернуться к управлению активами, пока папа находится под следствием, — считает собеседник.

Он обратил внимание, что Федяев — «не единоличный правитель всей этой империи». Соответственно, возможны два варианта развития событий: либо партнёры попытаются «сожрать» его долю, либо, что вероятнее, владелец компании выйдет достаточно скоро, а его организация останется на плаву. Информатор уверен, что другие игроки «не рискнут разводить корпоративные войны — это совсем не по понятиям, может перерасти в 90-е, и будут друг в друга стрелять».

Строгость мер [по отношению к Федяеву] объясняется масштабностью катастрофы [на «Листвяжной»]. Это наиболее лайтовый вариант. Совсем было бы по жести, если бы его сразу закрыли и начали разбираться, виноват он или нет. У него, скорее всего, будут экономические статьи, ну максимум пять лет, — добавил собеседник.

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. Под землёй находились 287 человек. В результате ЧП погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. С 2011 года «Листвяжная» принадлежит компании «СДС-Уголь», которой руководит долларовый миллионер по версии Forbes Михаил Федяев. В Госдуме текущего созыва заседает его сын, единоросс Павел Федяев.

Кирилл Кухмарь/ТАСС