Путь открыт: арест владельца «Листвяжной» может помочь его конкурентам

Сотрудники правоохранительных органов задержали основного владельца компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева. Этой организации принадлежит кемеровская шахта «Листвяжная», где 25 ноября произошла авария, унёсшая жизни 46 шахтёров и пятерых спасателей. Предпринимателю предъявили обвинения по статье, предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Арест собственника крупной угольной компании может привести к переделу на рынке. Собеседники NEWS.ru считают, что выгоду в итоге могут получить предприятия жены губернатора Кемеровской области. С другой стороны, «СДС-Уголь» может возглавить сын Федяева, что стабилизирует положение холдинга.
Жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва Анна владеет «Антэ Холдинг» — одного из учредителей якутской угольной «Колмар Групп». Возглавляет «Колмар» брат главы Кузбасса Валерий Цивилёв, а второй владелец этой компании — Volga Group, объединяющая активы знакомого с президентом предпринимателя Геннадия Тимченко. «Колмар» — одна из крупнейших российских компаний по добыче угля, как и «СДС-Уголь».
Все российские экспортёры угля сталкиваются с логистической проблемой. Байкало-Амурская магистраль позволяет перевозить ограниченное количество товара. Угольщики
Никаких административных ограничений для вывоза угля из Кузбасса нет. Компания делает всё возможное для использования имеющихся пропускных способностей и вывоза всех предъявляемых грузов, — ответили на это заявление в РЖД.
При этом бывший главный редактор «Новостей Киселёвска» (Кемеровская область) Наталья Зубкова, которая уехала из России, опасаясь мести за свою деятельность, уверена, что проблема с доставкой угля сохраняется. По её словам, Европа сейчас отказывается от использования угля как источника энергии и основным рынком сбыта становится Китай. То же самое
В чём проблема поставок угля в Китай? Вывоз угля у нас идёт строго по квотам — не кто сколько хочет или добыл, а сколько тебе выделили квот, — объяснила NEWS.ru Зубкова.
Она считает, что «СДС-Уголь», который сейчас активно экспортирует топливо по БАМу, потеряет свои позиции, если на основного собственника компании будут наложены санкции. Организация понесёт репутационные потери и может лишиться договоров с некоторыми партнёрами. Кроме того, сократится и добыча угля, потому что крупная шахта «Листвяжная» простаивает после аварии.
Освободившееся на рынке место «СДС-Угля» может занять «Колмар». По мнению Зубковой, то, что крупной угольной компанией руководит жена кемеровского губернатора — конфликт интересов. Однако генеральный директор аналитического агентства «Росинформуголь» Анатолий Скрыль не согласен с этим выводом.
Я не вижу конфликта интересов. Законом это допускается, никто не запрещает. А в чём конфликт интересов? Цивилёв может протекцию делать для жены? Я думаю, все действия Цивилёва наоборот направлены на то, чтобы пробить дорогу Кузбасскому углю на Восток, — сказал он NEWS.ru.
Он объяснил, что потери «СДС-Угля» от закрытия «Листвяжной» будут несущественными, поэтому места на рынке освободится не слишком много. Кроме того, Федяев — не единственный собственник компании, а производственные вопросы решаются не владельцем организации, а соответствующим руководством.
Близкий к руководству Кузбасса источник NEWS.ru также считает, что передела на угольном рынке не будет, даже если Федяев получит реальный срок. По его словам, финансово-промышленные группы и кланы внутри региона формировались десятилетиями.
Сын Федяева мог бы сдать мандат и вернуться к управлению активами, пока папа находится под следствием, — считает собеседник.
Он обратил внимание, что Федяев — «не единоличный правитель всей этой империи». Соответственно, возможны два варианта развития событий: либо партнёры попытаются «сожрать» его долю, либо, что вероятнее, владелец компании выйдет достаточно скоро, а его организация останется на плаву. Информатор уверен, что другие игроки «не рискнут разводить корпоративные войны — это совсем не по понятиям, может перерасти в 90-е, и будут друг в друга стрелять».
Строгость мер [по отношению к Федяеву] объясняется масштабностью катастрофы [на «Листвяжной»]. Это наиболее лайтовый вариант. Совсем было бы по жести, если бы его сразу закрыли и начали разбираться, виноват он или нет. У него, скорее всего, будут экономические статьи, ну максимум пять лет, — добавил собеседник.
Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. Под землёй находились 287 человек. В результате ЧП погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. С 2011 года «Листвяжная» принадлежит компании «СДС-Уголь», которой руководит долларовый миллионер по версии Forbes Михаил Федяев. В Госдуме текущего созыва заседает его сын, единоросс Павел Федяев.
2 декабря Федяев и гендиректор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев заявили президенту Владимиру Путину о готовности понести наказание за аварию на «Листвяжной». В ночь на 15 декабря Федяева, Алексеева, а также техдиректора компании Антона Якутова и главного инженера «Листвяжной» Анатолия Лобанова задержали и поместили в следственный изолятор. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлёкшее тяжкие последствия). По первой статье максимальное наказание — до