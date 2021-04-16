«Пустословы»: Симоньян назвала ложью обещания президентов США о дружбе с РФ

https://static.news.ru/photo/4bca3514-9f32-11eb-8ab8-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

Главный редактор RT и медиаменеджер Маргарита Симоньян назвала пустословием очередные обещания президента США Джо Байдена о деэскалации отношений с Россией. По её мнению, это уже традиция у американских лидеров — обещать подружиться с РФ, вывести войска из Афганистана и прочее. Тем не менее, никто так ничего и не сделал.

Обама деэскалировал, деэскалировал, да не выдеэскалировал, как и Трамп, как и Байден. С тех пор как возникла база в Гуантанамо, с тех пор как ввели войска в Афганистан я не помню ни одного президента США, который бы не намеревался бы закрыть эту базу или вывести войска. Обе предвыборные программы Обамы строились на том, что он закроет базу и выведет войска, но так ничего и не сделал, — рассказала она на телепередаче «Своя правда».

Эксперты поправили Симоньян, отметив, что Обама сделал всё-таки кое-что, но с точностью до наоборот: в частности, он увеличил военный контингент в Афганистане. Позднее за его обещания ему даже вручили Нобелевскую премию мира.

Симоньян подтвердила слова коллег и отметила, что вывод напрашивается сам собой: будет или не будет встречи Байдена с Владимиром Путиным, слова президента США о желании деэскалации в отношениях с РФ — это пустословие.

Ранее NEWS.ru писал, что американский президент Джо Байден в своём видеообращении по РФ назвал разговор с Путиным откровенным и уважительным. Однако сообщил, что «сказал Путину, что Вашингтон ответит на неподобающие действия России пропорционально».