«Пустая трата времени»: сенатор оценил планы Зеленского по Крыму

https://static.news.ru/photo/7f36a2fc-e821-11ea-bea4-fa163e074e61_660.jpg Севастополь, Россия Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Сенатор от Крымского региона Сергей Цеков предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать в Киеве площадку по признанию российского статуса Крыма. Так он отреагировал на заявление Зеленского об отсутствии действенной площадки для обсуждения вопроса о «возвращении» полуострова в состав Украины.

По его словам, несостоятельными являются любые разговоры и гипотезы по возвращению полуострова Киеву.

Этого никогда не будет, и никто у нас в стране этого не допустит. Зеленскому нужно задуматься над созданием на Украине политической дискуссионной площадки, которая займётся вопросами налаживания добрососедских и партнёрских отношений с Россией и выработкой решений по признанию российского статуса Крыма, — отметил сенатор в интервью РИА Новости.

Он добавил, что организация площадок по Крыму для обсуждения каких-то других целей, станет пустой тратой времени, поэтому «не стоит даже и пытаться».

Все подобные бесперспективные инициативы киевских властей провалятся, не успев начаться, — считает Цеков.

По его мнению, в цивилизованном мире очевидным фактом признают то, Крым является законной и исторической территорией России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вопрос о возвращении Крымского полуострова в состав Украины требует серьёзной политической дискуссии. Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский. Он заявил, что для него одинаково приоритетен вопрос по возврату обеих территорий — и Крыма, и Донбасса.