Пушкова удивила реакция властей на перенос посольства США во Львов

Член Совета Федерации Алексей Пушков удивился тому, что украинские власти недостаточно остро реагируют на перевод американского посольства из Киева во Львов. По мнению сенатора, перевод посольства должен был стать главным предметом озабоченности президента Украины Владимира Зеленского. Своё мнение Пушков высказал в личном Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что власти Украины, вероятно, «не ощущают той угрозы, о которой всё время твердят» в Вашингтоне. Более того, Киев пытается опровергать американские данные и не реагирует на действия партнёров. Подобную политику Украины сенатор назвал поразительной.

Ведь перенос посольства США из Киева во Львов должен был бы стать главным предметом озабоченности Зеленского. Это означает, что США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут из Украины. Но в Киеве по этому поводу молчат все — от президента до главы МИД. Словно есть некая договорённость не мешать американцам исполнять свою партию, — написал Пушков.

В последние месяцы Украина и страны Запада выражают обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва неоднократно эти обвинения отвергала.

На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Он отметил, что дипмиссия «продолжит поддерживать контакты с правительством Украины» и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации. При этом накануне Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну.