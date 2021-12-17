Пушков: заявления Столтенберга о НАТО и Украине абсолютно несостоятельны

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале сделал заявление относительно двух принципиальных высказываний генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которые, как он считает, абсолютно несостоятельны ни фактологически, ни политически. В первом высказывании главы Альянса речь идёт о наличии права всех стран определять своё будущее, свою внешнюю политику самостоятельно.

В противовес позиции экс-премьера Норвегии ставится агрессия США и Британии при поддержке других стран НАТО в Ираке, война НАТО в Ливии, наконец, откровенное вмешательство западной коалиции в Сирии. То есть данный постулат используется, когда это выгодно НАТО, и отбрасывается, когда принимается решение о вмешательстве, — заявил Пушков.

Второе заявление Столтенберга касается взаимоотношений НАТО с Украиной. Норвежский политик отметил, что этот вопрос не должен интересовать никого, кроме самой Украины и тридцати государств Альянса.

На что Пушков также выразил протест. По его мнению, НАТО — военный альянс, а не гуманитарная организация. Это доказано его военными действиями в том числе и в Европе — в Югославии. Военный характер НАТО обуславливает угрозы, которые он несёт для не входящих в него государств, прежде всего для России. Включение в Альянс Украины, имеющей протяжённую границу с нашей страной, приведёт к изменению стратегической ситуации в Европе и нарушает принцип равной безопасности применительно к России. Более того: приём в Альянс страны, официально объявившей Россию своим противником, по определению не может быть исключительным делом союза государств и самой Украины, поскольку создаёт прямую угрозу для России, считает автор аналитической программы «Постскриптум».

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс не намерен прекращать расширение, несмотря на возражения России. Он также заявил, что Украина может быть включена в состав организации. Бывший журналист напомнил, что организация уже приняла в свой состав Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты РФ. Норвежский госслужащий пообещал, что международное объединение не пойдёт на компромиссы с Россией, незаконно, по словам политика, аннексировавшей Крым и продолжающей наращивать войска у границы Украины.