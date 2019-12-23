Член Совета Федерации Алексей Пушков не считает вероятным введение Киевом санкций в отношении украинских компаний, подписавших с российским ««Газпромом»» договоры о прямых поставках газа из РФ с 1 января 2020 года. Об этом сенатор заявил, комментируя призыв экс-президента Незалежной Петра Порошенко о введении ограничительных мер.
Затею лидера партии «Европейская солидарность» член Совфеда назвал «пустой».
Порошенко опоздал на газовый поезд - он ушёл без него и против его воли. Невероятно, чтобы власти Украины ввели санкции против украинских же кампаний, подписавших контракты с Газпромом о прямых поставках после газового соглашения между Москвой и Киевом. Пустая затея Порошенко.
Порошенко опоздал на газовый поезд — он ушёл без него и против его воли, — написал Пушков в Twitter.
Ранее украинское агентство «Лига» со ссылкой на информированный источник на нефтегазовом рынке сообщило, что пять украинских компаний заключили с «Газпромом» договоры на прямые поставки газа. Порошенко назвал подписанные соглашения политическими и призвал к введению санкций, писал NEWS.ru.