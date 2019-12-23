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В понедельник, 23 декабря, представители Киева и Донбасса проведут переговоры по обмену пленными в формате видеоконференции. В случае достижения необходимых договорённостей задержанные обеими сторонами граждане смогут вернуться домой до конца 2019 года.

Об этом журналистам сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, обмен состоится в случае, если Украине «не начнёт юлить и петлять». Представители ДНР и ЛНР решительно настроены...