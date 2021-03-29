Пушков рассказал об «огромной угрозе» для Вашингтона

https://static.news.ru/photo/eb5cc762-90bf-11eb-b10b-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал очередной рост напряжённости в отношениях между США и Китаем. По его мнению, Пекин в настоящее время является не партнёром, а «страшным вызовом и огромной угрозой» для американцев.

США и западный мир во главе с США не смогут достичь соглашения с Китаем о новом мировом порядке. <...> Напротив, между США и Китаем дело идёт к другому — всё более явной конфронтации, — написал сенатор в своём Telegram-канале.

По его словам, страны не смогут прийти к соглашению, потому что американская сторона неспособна учитывать интересы партнёра и верит только в те договорённости, когда «к голове контрагента приставлено дуло их кольта».

Ранее член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал ответ Китая на санкции США и Канады из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По его словам, США, по сути, ещё не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим.

Как сообщал NEWS.ru, Министерство иностранных дел Китая ввело санкции против граждан и компаний из Соединённых Штатов и Канады. Так в КНР ответили на ограничения, введённые из-за преследования граждан в Синьцзяне. В частности, Пекин введёт санкции против председателя Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейла Манчина и замглавы ведомства Тони Перкинса.