Российский сенатор Алексей Пушков считает, что попытка Соединённых Штатов получить поддержку в Европе завершилась провалом.
Пушков отметил в своём микроблоге, что даже генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул непричастность НАТО к решению США убить Касема Сулеймани.
Таким образом, попытки Вашингтона задним числом заручиться поддержкой европейских союзников завершились провалом, — подытожил сенатор.
Даже всегда готовый подыграть США генсек НАТО Йенс Столтенбергсчёл нужным отмежеваться от убийства иранского генерала, заявив, что США приняли это решение без участия НАТО. Т.о. попытки Вашингтона задним числом заручиться поддержкой европейских союзников завершились провалом.
Как писал NEWS.ru ранее, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал пиковой геополитическую напряжённость между странами. По словам политика, она достигла наивысшего уровня в XXI веке. Такое заявление он сделал после убийства журналистами иранского генерала Касема Сулеймани, а также отказа Тегерана от выполнения условий по ядерной сделке.