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Госсекретарь США Майкл Помпео и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество Киева и Вашингтона.

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус рассказал, что Помпео подтвердил поддержку суверенитета Украины со стороны Соединённых Штатов и выразил уверенность в длительном стратегическом партнёрстве стран. Также американский госсекретарь поблагодарил Зеленского за...