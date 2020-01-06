Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что попытка Соединённых Штатов получить поддержку в Европе завершилась провалом.

Пушков отметил в своём микроблоге, что даже генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул непричастность НАТО к решению США убить Касема Сулеймани.

Таким образом, попытки Вашингтона задним числом заручиться поддержкой европейских союзников завершились провалом, — подытожил сенатор.

Как писал NEWS.ru ранее, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал пиковой геополитическую напряжённость между странами. По словам политика, она достигла наивысшего уровня в XXI веке. Такое заявление он сделал после убийства журналистами иранского генерала Касема Сулеймани, а также отказа Тегерана от выполнения условий по ядерной сделке.

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