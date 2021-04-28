Пушков заявил о провале плана Зеленского по Донбассу

https://static.news.ru/photo/21dcb1b6-1704-11eb-9d8a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

План президента Украины Владимира Зеленского о создании параллельного «нормандскому формату» переговорного процесса по конфликту в Донбассе является априори провальным. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Зеленский в ходе поездки в Херсонскую область Украины заявил, что для разрешения конфликта в Донбассе может быть создан ещё один формат, параллельный нормандскому. Он может быть более широким, и к нему подключатся новые заинтересованные страны.

На это представитель французского МИД заявил, что Париж и Берлин по-прежнему убеждены, что в наибольшей степени привести к прогрессу в ситуации на юго-востоке Украины может работа по выполнению Минских соглашений именно в рамках «нормандского формата».

Заявление МИД Франции говорит о том, что Париж не рассматривает возможности присоединения к переговорам США, Британии и Канады, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Также он напомнил, что аналогичной позиции придерживаются Москва и Берлин.

План Зеленского не будет осуществлён, — резюмировал российский сенатор.

Также сообщалось, что США выступили в поддержку Минских соглашений. По информации Госдепартамента, именно данный формат Вашингтон считает основой для урегулирования конфликта на востоке Украины и полностью его поддерживает.