Пушков заявил о планах Байдена на постсоветское пространство

https://static.news.ru/photo/b4ef4610-6427-11eb-9d67-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков предположил, что президент США Джо Байден активизирует усилия по отрыву постсоветских республик от России. По его словам, первыми в списке Белого дома стоят Белоруссия, Узбекистан, Армения и Казахстан.

Эта линия представляет для нас серьёзный вызов, меняет диспозицию, которая была на карте Европы до 2014 года, и ставит перед нами качественно новые задачи по сохранению нашего влияния в странах, являющихся нашими союзниками, — отметил сенатор в интервью «Вечерней Москве».

Пушков не исключает, что Белый дом может усилить военное сотрудничество с Украиной. Там, по его мнению, могут появиться военно-морские базы США. Кроме того, Киев дождётся-таки поставок из-за океана наступательного оружия.

Вашингтон будет активно интегрировать Киев в западные военные структуры, пытаясь превратить его в неофициального члена НАТО, — предположил Пушков.

Он считает, что возможная попытка Байдена перенести соперничество с Москвой на постсоветское пространство может послужить новым фактором для обострения отношений между Россией и США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Пушков отреагировал на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Она сказала, что президент США Джо Байден «не сдерживался» в своих суждениях о действиях России в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Пушков заявил, что сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам.