Пушков заявил о готовности Германии противостоять США из-за России

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Властям ФРГ принципиально важно не подчиниться диктату США в вопросе об окончании строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Северный поток — 2» превратился для Берлина не только в энергетический и финансовый, но и в важный политический проект. <...> Фактически идёт проверка способности ведущей страны Европы дать отпор Вашингтону хотя бы по одному вопросу, который относится исключительно к её компетенции, — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Он добавил, что речь идёт не просто о «суверенитете Европы», но о политическом весе и национальном достоинстве Германии. Кроме того, по словам Пушкова, в Берлине и в Европе в целом растёт убеждение, что на Вашингтон нельзя полагаться как прежде и необходимо искать новые основы существования, независимые от США.

Как сообщал NEWS.ru, в правительстве Германии намерены обсудить с новой администрацией президента США вопрос отмены санкций против газопровода «Северный поток — 2», которые в Берлине считают посягательством на европейский суверенитет.