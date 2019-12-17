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Правительство России приняло решение о расширении списка товаров, запрещённых к поставкам в страну с Украины. Кроме того, было увеличено число граждан, к которым применяются санкции.

Теперь в РФ с Украины нельзя доставлять кукурузный крахмал, глюкозу, медицинские трубки и пробки, грелки, радиаторы отопления, котлы и части насосов. Кроме того, из России в соседнюю страну запретили ввозить...