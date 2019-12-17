Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что эффект от санкций Киева в отношении Москвы для России «нулевой». По мнению сенатора, эти ограничительные меры направлены против самой Украины.
Расширяя санкции против России, Зеленский выбирает порочный путь Порошенко, — написал Пушков в Twitter.
Расширяя санкции против России, Зеленский выбирает порочный путь Порошенко. Эффект для России нулевой - по сути, это санкции против самой Украины. При Порошенко она уже потеряла десятки миллиардов от разрыва эконом.связей с Россией. Зеленский, видно, решил, что надо потерять еще.