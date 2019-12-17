Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что эффект от санкций Киева в отношении Москвы для России «нулевой». По мнению сенатора, эти ограничительные меры направлены против самой Украины.

Расширяя санкции против России, Зеленский выбирает порочный путь Порошенко, — написал Пушков в Twitter.

Он подчеркнул, что во времена президентства Петра Порошенко из-за разрыва экономических связей с РФ Украина уже потеряла «десятки миллиардов».

Зеленский, видно, решил, что надо потерять ещё, — резюмировал член Совфеда, комментируя заявление властей Украины о введении новых санкций против России.

Как писал NEWS.ru, новые ограничительные меры коснутся предприятий, сотрудничающих с ОПК РФ.

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