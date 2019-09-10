https://static.news.ru/photo/3e614f7e-d397-11e9-8a57-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о разных представлениях о нормальности у Москвы и Вашингтона.

Сенатор, комментируя призыв главы Пентагона Марка Эспера вести себя «как нормальная страна» в адрес России, напомнил, что Соединённые Штаты бомбили Югославию и разрушили Ливию.

Если в США считают нормальным 18 лет вести войну в Афганистане, в течение 10 лет оккупировать Ирак, бомбить Югославию, разрушить Ливию, вооружать джихадистов в Сирии, да ещё и требуют поддержки такой политики, то у нас совсем разные представления о нормальности, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter .

О «нормальности». Если в США считают нормальным 18 лет вести войну в Афганистане, в течение 10 лет оккупировать Ирак, бомбить Югославию, разрушить Ливию, вооружать джихадистов в Сирии, да ещё и требуют поддержки такой политики, то у нас совсем разные представления о нормальности. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 10, 2019

Как ранее писал News.ru, министр обороны США Марк Эспер заявил, что Москва должна разделять западные ценности, если хочет работать с Вашингтоном. В ответ российский сенатор Алексей Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Москва, по всей видимости, пока предпочитает оставаться «ненормальной», а министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что по логике Эспера, России давно следовало начать бомбить Ирак и Ливию.