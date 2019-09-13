https://static.news.ru/photo/671591fa-d522-11e9-ad16-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Соединённые Штаты не знают, «как унести ноги из Афганистана». Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор напомнил о программе экс-президента США Джорджа Буша — младшего и неоконсерваторов, которые собирались взять «семь стран за пять лет, начиная с Ирака».

Итог: погубили до полумиллиона иракцев, уничтожили Ливию, разрушили, но не сломили Сирию, взрастили ИГ (запрещённая в РФ террористическая группировка «Исламское государство») и теперь не знают, как унести ноги из Афганистана, — написал Пушков в Twitter .

«Мы возьмём семь стран за 5 лет, начиная с Ирака», - такова была программа Буша и его неоконов. Итог: погубили до полумиллиона иракцев, уничтожили Ливию, разрушили, но не сломили Сирию, взрастили ИГ и теперь не знают, как унести ноги из Афганистана. «Гегемон» во всей своей красе. https://t.co/Tz6D4jaKA5 — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 12, 2019

Он подчеркнул, что такая ситуация является гегемонией «во всей своей красе».

В июле госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что получил от президента Дональда Трампа указание вывести войска из Афганистана до выборов в 2020 году. Позднее американский лидер выразил мнение, что переговоры с запрещённым в России террористическим движением «Талибан» о мирном урегулировании в Афганистане «мертвы».