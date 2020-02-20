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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову оперативно подготовить поправки в закон о госзакупках. Это необходимо для более чёткой реализации нацпроектов.

Хочу поручить Антону Германовичу Силуанову разобраться и оперативно подготовить поправки которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с законом о госзакупках, чётче и быстрее, чтобы процедура закупок...