https://static.news.ru/photo/b895e560-53c2-11ea-aaa9-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европа устала от ограничительных мер, а России не нужна конфронтация. Об этом рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков. комментируя заявление экс-главы украинского МИД Павла Климкина о «реальной опасности», которую представляет вероятная сделка РФ и западных государств.
Сенатор подчеркнул, что соглашение пойдёт на пользу и Украине, которую «завели в тупик». Пушков отметил, что для таких, как Климкин, заключение сделки обернётся «очень плохо».