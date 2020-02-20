Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европа устала от ограничительных мер, а России не нужна конфронтация. Об этом рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков. комментируя заявление экс-главы украинского МИД Павла Климкина о «реальной опасности», которую представляет вероятная сделка РФ и западных государств.

Сенатор подчеркнул, что соглашение пойдёт на пользу и Украине, которую «завели в тупик». Пушков отметил, что для таких, как Климкин, заключение сделки обернётся «очень плохо».

Ранее бывший дипломат Климкин предположил, что результатом достижения договорённостей станет соглашение «Ялта-2», благодаря которому Москва сможет влиять на Киев, писал NEWS.ru.

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