Пушков заявил, что поздравление Госдепа с Днём России «ничего не значит»

https://static.news.ru/photo/f8679a78-cb6f-11eb-9bd5-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поздравление главы Госдепа Энтони Блинкена граждан РФ с Днём России не означает «ровным счётом ничего», кроме наличия между державами дипотношений, согласно которым все страны поздравляют друг друга с государственными праздниками, заявил в своём Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Это не какой-либо сигнал, не поворот к новой политике, и нет причин, чтобы уделять этому повышенное внимание. Чисто протокольное поздравление, — написал политик.

Блинкен в своём обращении к россиянам заявил, что праздник День России «знаменует собой значительный шаг», сделанный страной 12 июня 1991 года, «когда она провела свои первые свободные, открытые и справедливые выборы» и приняла Декларацию о государственном суверенитете РФ.

В обращении Блинкен также подтвердил, что США выступают за сотрудничество с Россией и поддерживают стремление россиян к демократии и верховенству закона. По его словам, Штаты стремятся к конструктивному взаимодействию с российским правительством в интересах продвижения более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений.

Ранее по случаю Дня России лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту Владимиру Путину поздравительную телеграмму. В телеграмме он назвал РФ «дружественной страной», а Владимиру Путину пожелал здоровья и больших успехов. Также Ким Чен Ын поздравил народ России, пожелав ему благосостояния и процветания.