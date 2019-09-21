https://static.news.ru/photo/b9b0d40c-a9cf-11e9-80cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Многих участников Парламентской ассамблеи Совета Европы весьма утомили украинские делегаты, потому большинство из них не расстроится из-за их отсутствия на следующей сессии консультативного органа. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя отказ Украины от участия из-за возвращения России к работе в ПАСЕ.

По мнению сенатора, Киеву вряд ли удастся шантаж Совета Европы, которому «не следует» уговаривать представителей Украины.

Делегация Украины не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ. Так в Киеве тяжело переживают решение ПАСЕ вернуть Россию. Не помогли ни фирменные истерики, ни угроза бойкота. В ПАСЕ большинство не расстроится: многих весьма утомили украинские делегаты. Да и атмосфера без них будет иная. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 23, 2019

Толку от неё там мало, шума и скандалов много, взносы платит небольшие. В Страсбурге понимают: украинцы пытаются показать своё недовольство — не более того. Постоят в позе — и вернутся, — написал Пушков в Twitter .

Не думаю, что Украине удастся шантаж Совета Европы. Толку от неё там мало, шума и скандалов много, взносы платит небольшие. В Страсбурге понимают: украинцы пытаются показать своё недовольство - не более того. Постоят в позе - и вернутся. Совету Европы не следует их уговаривать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 23, 2019

Как писал News.ru, осенняя сессия ПАСЕ пройдёт в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. Украинская делегация не намерена участвовать в ней из-за возвращения туда России.

Российская делегация в 2014 году из-за присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Летом 2019 года, несмотря на протест Украины, РФ восстановили в правах.