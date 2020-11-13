Пушков заявил, что Байден может стать «укравшим выборы» президентом

https://static.news.ru/photo/4b1e358e-270a-11eb-abcc-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одержавший победу на выборах президента США демократ Джо Байден рискует стать главой страны, «укравшим выборы», считает российский сенатор Алексей Пушков.

Для него такой сценарий допустим, но крайне нежелателен для его президентства, — отметил он.

Пушков напомнил, что действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о необходимости остановить проводимый вручную пересчёт голосов в штате Джорджия до тех пор, пока избирательные комиссии не станут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с поставленными гражданами во время регистрации.

По его словам, если Трампу удастся добиться пересмотра в Джорджии и одержать победу в Пенсильвании, то Байден лишится 36 голосов выборщиков и они перейдут к главе Белого дома. Однако этого будет недостаточно для его победы.

Пушков также считает, что пересмотр голосования в двух штатах, где, по предварительным данным, лидирует кандидат от демократов, «окончательно дискредитирует выборы и лишит их легитимности».

ÐÐµÑÐµÑÐ¼Ð¾ÑÑ ÑÐµÐ·ÑÐ»ÑÑÐ°ÑÐ¾Ð² Ð³Ð¾Ð»Ð¾ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² Ð´Ð²ÑÑ ÑÑÐ°ÑÐ°Ñ , Ð³Ð´Ðµ Ð¿ÑÐµÐ´Ð²Ð°ÑÐ¸ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾ Ð²ÑÐ¾Ð´Ðµ Ð±Ñ Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ´Ð¸Ð» ÐÐ°Ð¹Ð´ÐµÐ½, Ð¾ÐºÐ¾Ð½ÑÐ°ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾ Ð´Ð¸ÑÐºÑÐµÐ´Ð¸ÑÐ¸ÑÑÐµÑ Ð²ÑÐ±Ð¾ÑÑ Ð¸ Ð»Ð¸ÑÐ¸ÑÑ Ð¸Ñ Ð»ÐµÐ³Ð¸ÑÐ¸Ð¼Ð½Ð¾ÑÑÐ¸. ÐÐ°Ð¹Ð´ÐµÐ½ ÑÑÐ°Ð½ÐµÑ Ð¿ÑÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½ÑÐ¾Ð¼, Â«ÑÐºÑÐ°Ð²ÑÐ¸Ð¼ Ð²ÑÐ±Ð¾ÑÑÂ». ÐÐ»Ñ Ð½ÐµÐ³Ð¾ ÑÐ°ÐºÐ¾Ð¹ ÑÑÐµÐ½Ð°ÑÐ¸Ð¹ Ð´Ð¾Ð¿ÑÑÑÐ¸Ð¼, Ð½Ð¾ ÐºÑÐ°Ð¹Ð½Ðµ Ð½ÐµÐ¶ÐµÐ»Ð°ÑÐµÐ»ÐµÐ½ Ð´Ð»Ñ ÐµÐ³Ð¾ Ð¿ÑÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½ÑÑÑÐ²Ð°. — ÐÐ»ÐµÐºÑÐµÐ¹ ÐÑÑÐºÐ¾Ð² (@Alexey_Pushkov) November 14, 2020

Ранее Дональд Трамп потребовал остановить производимый вручную пересчёт голосов в Джорджии до сверки подписей. Также он обратился к своим сторонникам с призывом не дать демократам «украсть» победу.

Как писал NEWS.ru, Трамп одерживает победу в колеблющемся штате Северная Каролина. При этом кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Джорджия.

Выборы президента США прошли в стране 3 ноября, официальных результатов голосования пока нет. По предварительным данным, лидирует представитель Демократической партии Джо Байден.