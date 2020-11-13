Пушков заявил, что Байден может стать «укравшим выборы» президентом

https://static.news.ru/photo/4b1e358e-270a-11eb-abcc-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Одержавший победу на выборах президента США демократ Джо Байден рискует стать главой страны, «укравшим выборы», считает российский сенатор Алексей Пушков.
Для него такой сценарий допустим, но крайне нежелателен для его президентства, — отметил он.
Пушков напомнил, что действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о необходимости остановить проводимый вручную пересчёт голосов в штате Джорджия до тех пор, пока избирательные комиссии не станут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с поставленными гражданами во время регистрации.
По его словам, если Трампу удастся добиться пересмотра в Джорджии и одержать победу в Пенсильвании, то Байден лишится 36 голосов выборщиков и они перейдут к главе Белого дома. Однако этого будет недостаточно для его победы.
Пушков также считает, что пересмотр голосования в двух штатах, где, по предварительным данным, лидирует кандидат от демократов, «окончательно дискредитирует выборы и лишит их легитимности».