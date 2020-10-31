Пушков: Запад уже не сможет остановить Турцию

https://static.news.ru/photo/e122ba7a-1bcd-11eb-ba90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турция окончательно закрепилась на международной арене как независимый геополитический игрок, ко мнению которого прислушиваются в мировых столицах, а страны Запада уже не смогут удержать Анкару, считает российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, Запад уже не может предложить Турции ничего, кроме подчинения США и Европе, а также карикатур на пророка Мухаммеда. Анкара добилась того, чтобы её никто не рассматривал как бесплатное приложение к США или Германии, написал Пушков в своёмTelegram-канале.

Западу не удержать Турцию. Не удержать по трём причинам. Во-первых, нечем держать. Турция и так член НАТО, причём Альянс покидать не намерена, а в присоединении к ЕС ей отказали. И теперь Анкара испытывает чувство, что ей это уже не нужно, — уверен Пушков.

Во-вторых, по его мнению, Анкара при Эрдогане вошла во вкус автономной, «а то и совсем независимой» геополитической игры. Пушков полагает, что Турция — это уже региональная сверхдержава с интересами от Северной Африки до Закавказья, однако у Турции есть и слабые места.

Слабое место — состояние экономики, но она не рухнет. А инвестиции придут и идут сами, — написал сенатор.

Подъём Турции на геополитической арене Пушков связал также с ослаблением позиций прежних мировых лидеров в ряде регионов, где на смену старым игрокам приходят «новые и активные амбициозные державы», а Турция — одна из них.

Её взлет — ещё одно напоминание, что вопреки странным и неумным американским иллюзиям история не закончилась с победой США в холодной войне. В XXI веке всё только начинается на качественно новом витке, — считает сенатор.

Он добавил, что Запад при этом отчаянно пытается спасти положение и остановить историю, которая завершаться и не намерена.

Как сообщал NEWS.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал «войну» французского сатирического журнала Charlie Hebdo с исламом. По мнению сенатора, у журналистов издания нет шансов в противостоянии с 1,5 млрд мусульман всего мира.