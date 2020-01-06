https://static.news.ru/photo/ee41e960-30a0-11ea-ba17-fa163e074e61_660.jpg Хуан Гуайдо Фото: Rafael Hernandez/dpa/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков, говоря о роли оппозиционера Хуана Гуайдо в Венесуэле, отметил, что никто не знает об этом политике.

Все уже запутались, кто же такой Гуайдо: «временный глава государства», который им ни дня не был, новый спикер, но незаконно избранный лишь оппозицией в Национальной ассамблее, или экс-спикер, так как спикером она уже избрала другого депутата? — отметил Пушков.

По его словам, никто не сомневается только в нелегитимности Гуайдо.

Все уже запутались, кто же такой Гуайдо: «временный глава государства», к-ый им ни дня не был, новый спикер, но незаконно избранный лишь оппозицией в Национальной ассамблее, или экс-спикер, т.к. спикером она уже избрала другого депутата? Одно ясно с Гуайдо: нелегитимен во всем. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 января 2020 г.

Венесуэлу с начала прошлого года сотрясают массовые протесты против Николаса Мадуро. Некоторые страны во главе с США даже заявляли о признании Гуайдо президентом страны. После этого действующий глава назвал спикера парламента «американской марионеткой». Россия, Китай, Турция и другие государства стоят на стороне Мадуро как легитимного лидера.

Как писал NEWS.ru, 5 января в Госдепартаменте США заявили, что власти страны продолжают считать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы несмотря на то, что его оппонент Луис Парра провозгласил себя главой парламента.