Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые санкции Украины в отношении России негативным образом отразятся на экономике и жителях страны. Такого мнения придерживается член Совета Федерации Алексей Пушков.

Либо Зеленский плохо понимает, что делает, либо правит не он, а другие. Зачем ему новые санкции против России? Москва ответила расширением своих санкций. Это означает новые потери для экономики Украины. Всё, как и прежде: Киев нагнетает вражду — расплачиваются за это жители страны, — сообщил сенатор в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Украины объявили о введении новых санкций против РФ. В частности, они будут действовать в отношении предприятий, сотрудничающих с ОПК России.

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