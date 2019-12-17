https://static.news.ru/photo/64e8912c-20f7-11ea-8bb2-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новые санкции Украины в отношении России негативным образом отразятся на экономике и жителях страны. Такого мнения придерживается член Совета Федерации Алексей Пушков.
Либо Зеленский плохо понимает, что делает, либо правит не он, а другие. Зачем ему новые санкции против России? Москва ответила расширением своих санкций. Это означает новые потери для экономики Украины. Всё, как и прежде: Киев нагнетает вражду — расплачиваются за это жители страны, — сообщил сенатор в Twitter.
Либо Зеленский плохо понимает, что делает, либо правит не он, а другие. Зачем ему новые санкции против России? Москва ответила расширением своих санкций. Это означает новые потери для экономики Украины. Все, как прежде: Киев нагнетает вражду - расплачиваются за это жители страны.