Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединённые Штаты используют Североатлантический альянс в основном для удержания контроля над европейскими государствами. Об этом сообщил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя заявление экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, призвавшей НАТО перестать антагонизировать Россию.

По словам депутата, изначально Альянс был создан в противовес Советскому Союзу и военному блоку стран социалистического лагеря. Сейчас НАТО используется американцами в основном для того, чтобы удерживать своё военное присутствие...