Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление Польши о независимости от российского газа к 2022 году.

...его заменят газ из США и Катара. Рад за поляков. Поздравляю! Газ из США, наверное, душистей... — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.

Он также сыронизировал, заявив, что мысль о независимости от России будет согревать душу Польши зимними вечерами.

Как ранее писал News.ru, уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский анонсировал полный отказ страны от российского газа в 2022 году.

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