https://static.news.ru/photo/99106224-e685-11e9-b98e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление Польши о независимости от российского газа к 2022 году.

...его заменят газ из США и Катара. Рад за поляков. Поздравляю! Газ из США, наверное, душистей... — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.

Скоро у Польши - «второе рождение»: там только и речи, что к концу 2022 она станет независимой от росс. газа - его заменят газ из США и Катара. Рад за поляков. Поздравляю! Газ из США, наверное, душистей, а мысль о независимости от России будет согревать им душу зимними вечерами. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 октября 2019 г.

Он также сыронизировал, заявив, что мысль о независимости от России будет согревать душу Польши зимними вечерами.

Как ранее писал News.ru, уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский анонсировал полный отказ страны от российского газа в 2022 году.