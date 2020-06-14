Пушков высмеял заявление Кулебы о «наступательной дипломатии» Украины

https://static.news.ru/photo/bbfd19cc-ae75-11ea-ad58-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков с иронией отнёсся к словам главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о «наступательной дипломатии» Киева в отношениях с Москвой.

Ранее Кулеба заявил, что Киев активно использует «наступательную дипломатию». Он напомнил, что украинская делегация на переговорах в Берлине 2 июня и 12 июня в Париже пыталась продемонстрировать коллегам заинтересованность в желании активизировать процесс урегулирования в Донбассе.

Он прав в том смысле, что Украина раз за разом наступает на одни и те же грабли: пытается обойти Минские соглашения — и всякий раз безуспешно. А Донбасс от Украины — всё дальше. В этом смысле «наступательная», — написал российский политик в Twitter.

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Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР) на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.

В 2015 году в результате переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Как писал NEWS.ru, Киев обладает полным правом выйти из направленных на прекращение гражданской войны в Донбассе Минских договорённостей. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Мережко.