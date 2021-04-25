Пушков высмеял слова главы британской разведки о России

Сенатор Алексей Пушков с иронией отреагировал на новые высказывания главы внешней разведки Великобритании Ричарда Мура, призвавшего уважать роль России на мировой арене.
Глава британской разведки Мур сказал что-то не слишком враждебное о России? Умиляться тут нечему. Он, вероятно, знает, что русские не взрывали мутный военный склад в Чехии и не делали ещё очень многое из того, в чём нас обвиняют, — написал политик в своём Telegram-канале.
Пушков считает, что главы западных разведывательных служб обладают более гибким умом.
Кроме того, у глав западных разведок, в отличие от евродепутатов, должны быть хотя относительно ясные мозги. Во всяком случае, хотелось бы на это надеяться. Кстати, предыдущий глава МИ-6 А. Янгер (Алекс Янгер ранее занимал должность главы МИ-6), уходя на пенсию, высказывал и вполне здравые мысли. Говоря о росте разногласий в западном альянсе, он призвал трезво смотреть на вещи: «Это не русские создали то, что нас разделяет. Мы это сотворили сами». Разумно. Впрочем, об «угрожающем» поведении России Мур всё же сообщил. Иначе, понятное дело, никак нельзя, — отметил член СФ.
Ранее Мур в интервью Sunday Times более решительно заявил, что Россия представляет собой одну из наиболее насущных проблем, хотя в экономическом и демографическом плане является «объективно ослабевающей» державой.
23 апреля глава британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг также назвал Россию главной угрозой национальной безопасности Великобритании.