Пушков высмеял слова главы британской разведки о России

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана о ЧП во Врбетице. По его мнению, чешские власти должны как минимум принести извинения РФ за предпринятые действия по ухудшению отношений. На их восстановление могут уйти годы, передаёт ТАСС.

Чехии после всего этого как минимум стоит принести извинения, если, конечно, в Праге сохранились остатки самостоятельности в принятии решений, — отметил политик в разговоре с журналистами. Он подчеркнул, что российско-чешские...