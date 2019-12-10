https://static.news.ru/photo/f0d03412-1bf0-11ea-b5d3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Alexey_Pushkov/twitter.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков сравнил с «риторическими упражнениями» слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о получении Киевом контроля на границе с РФ. Сенатор подчеркнул, что говорить об этом сейчас «просто бессмысленно».

Пушков в посте в Twitter сообщил , что ему не ясно, как глава МВД Украины намерен за два дня взять «контроль над границей Донбасса с Россией».

Киев ещё должен обеспечить хотя бы разведение сил, на что Зеленский пока неспособен. Какая граница? — написал член Совфеда.

Как Аваков намерен взять за 2 дня контроль над границей Донбасса с Россией, осталось неясным. Больше похоже на риторические упражнения: об этом говорить сейчас просто бессмысленно. Киев еще должен обеспечить хотя бы разведение сил, на что Зеленский пока неспособен. Какая граница? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 11, 2019

Ранее Аваков допустил, что с помощью компромисса получить контроль над границей можно как за месяц, так и за два дня до выборов в Донбассе.

Как писал NEWS.ru, на встрече лидеров «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря не удалось согласовать разведение сил в Донбассе. Причиной стала позиция Киева. Представители Украины заявили о невозможности отвода своих военных. На сегодняшний день силы разведены на нескольких участках, среди которых Станица Луганская, Золотое и Петровское.