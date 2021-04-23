Пушков высмеял решение Блинкена о совмещении флагов США и ЛГБТ

https://static.news.ru/photo/8f8a6654-a44e-11eb-bdbe-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Сенатор Алексей Пушков высмеял решение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, чтобы вывешивать над зданиями американских посольств рядом с национальным флагом радужное знамя ЛГБТ. Об этом российский политик написал в своём Telegram-канале.

Чтобы никто не пребывал в иллюзиях, будто это внутренний выбор США. Нет — это заявка на экспансию новых американских ценностей. И их распространение на весь мир. Это их кредо, — написал Пушков.

В качестве ответа на такое решение сенатор предложил вывешивать над российскими посольствами кроме национального флага Знамя Победы.

Как сообщалось ранее, немецкие правозащитники подали иск в суд ФРГ против пятерых приближённых главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с сообщениями о преследованиях гомосексуалистов в республике. В документах также фигурируют имена спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, зампреда правительства Абузайда Висмурадова и экс-главы полиции города Аргун Аюба Катаева.

Авторы исков обвинили военных и власти Чечни в незаконных арестах, пытках, сексуальном насилии и принуждении к убийству как минимум 150 человек из-за их сексуальной ориентации с февраля 2017 года.