Пушков высмеял претензии Киева к Европе из-за Крыма

https://static.news.ru/photo/0bd2d55a-c5fd-11eb-b2fd-96000091f725_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Слова секретаря СНБО Алексея Данилова, который назвал европейские страны виновными в потере Украиной Крыма, прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Киевские власти вечно жалуются и находят виноватых в собственной бездарности, написал он в Twitter.
Сенатор отметил, что Украина постоянно обвиняет другие государства в «недосмотре» за полуостровом, а США пеняет за то, что «не остановили» строительство газопровода «Северный поток — 2».
Вечные жалобы Киева <...> говорят об одном — о глубокой недееспособности правящей элиты Украины. У неё все виноваты в её собственной бездарности, — написал политик.
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Ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что Германия и Франция должны понести ответственность за то, что Крым вошёл в состав России. По его мнению, это произошло из-за того, что в 2008 году Берлин и Париж отказали Украине в Плане действий по членству в НАТО.
Украинцы раскритиковали Данилова за эти слова. Некоторые из них предположили, что чиновник высказывался, будучи нетрезвым.
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