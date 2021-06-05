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Пушков высмеял претензии Киева к Европе из-за Крыма

15:50, 05 июня 2021
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слова секретаря СНБО Алексея Данилова, который назвал европейские страны виновными в потере Украиной Крыма, прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Киевские власти вечно жалуются и находят виноватых в собственной бездарности, написал он в Twitter.

Сенатор отметил, что Украина постоянно обвиняет другие государства в «недосмотре» за полуостровом, а США пеняет за то, что «не остановили» строительство газопровода «Северный поток — 2».

Вечные жалобы Киева <...> говорят об одном — о глубокой недееспособности правящей элиты Украины. У неё все виноваты в её собственной бездарности, — написал политик.

Ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что Германия и Франция должны понести ответственность за то, что Крым вошёл в состав России. По его мнению, это произошло из-за того, что в 2008 году Берлин и Париж отказали Украине в Плане действий по членству в НАТО.

Украинцы раскритиковали Данилова за эти слова. Некоторые из них предположили, что чиновник высказывался, будучи нетрезвым.

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