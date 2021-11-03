Пушков высмеял фото Зеленского с Байденом

Российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале высмеял появившееся в СМИ совместное фото президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена на климатической конференции СOP26 в Глазго. Он обратил внимание на то, с каким выражением лица украинский лидер смотрит на американского коллегу.

Зеленский так впился взглядом в Байдена, его лицо выражает такой неподдельный восторг, словно это самый счастливый миг в его жизни, — написал Пушков.

Парламентарий добавил, что у каждого человека своё высшее счастье. Он предположил, что для Зеленского оно может состоять в том, чтобы видеть президента США.

Ранее сообщалось, что Зеленский пропустил своё выступление на климатическом саммите. Он не вышел на сцену даже после объявления его модератором — спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил произошедшее большим количеством встреч украинского лидера. По его словам, в тот момент Зеленский вёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном.