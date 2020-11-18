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Пушков высказался после заявления Обамы о статусе России

03:32, 18 ноября 2020 133
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что бывший президент США Барак Обама в своё время «споткнулся о Россию», поэтому до сих пор злится.

Так он отреагировал на тезис Обамы, что Россию нельзя считать сверхдержавой, поскольку у неё небольшая сеть союзников и очень мало военных баз за пределами страны. Американский экс-президент озвучил его в своих мемуарах «Земля обетованная».

Когда-то Обама назвал Россию «региональной державой». Он ошибался: это показало развитие событий в Сирии и Венесуэле, где США не добились своих целей, — говорится в сообщении Пушкова в Twitter.

Сенатор добавил, что Обама также хотел, но не смог «порвать в клочья российскую экономику».

Ранее NEWS.ru сообщал, что высказывание Барака Обамы о России прокомментировал член Совфеда Сергей Цеков. По его словам, у Обамы ошибочное представление о сверхдержаве. Российский сенатор указал, что, в отличие от США, Россия не является страной-агрессором. В международных отношениях она всегда руководствуется моралью, этикой и справедливостью. При этом была и остаётся сверхдержавой.

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