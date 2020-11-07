Пушков высказался о возможной гражданской войне в США

https://static.news.ru/photo/0f9506ea-208a-11eb-a09d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Алексей Пушков прокомментировал возможность распада США и гражданской войны на территории Штатов. Сенатор считает, что сравнивать нынешнее время с временами Гражданской войны XIX века некорректно. Тем более что нет ни одного признака надвигающегося вооружённого конфликта.

В последнее время стало модным рассуждать о близком крахе США как государства, их «расколе на две страны», гражданской войне и так далее. Не будет ни первого, ни второго, ни третьего, — написал сенатор в Telegram-канале.

Политик пояснил, что для гражданской войны нужны два «противостоящих социальных стана» с разными целями и идеологией, а также абсолютно противоположными проектами развития.

Такой ситуации радикального конфликта в США нет, — подвёл итог сенатор.

Но в любом случае, считает Пушков, ситуация с выборами порядком ослабила США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что выборы президента США вызывают очень большие сомнения. По его словам, нет возможности проконтролировать голосование избирателей, которое прошло по почте.