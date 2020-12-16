Пушков высказался о рекомендациях советницы Трампа Фионы Хилл по России

Алексей Пушков прокомментировал совет, который дала помощница Дональда Трампа Фиона Хилл избранному президенту Байдену. Совет касался России и того, как себя с ней вести.
Сам по себе совет служащей действующего президента имеет «нулевую ценность», заметил сенатор. Вместе с этим политик выразил недоумение тому вниманию, которое уделили СМИ мнению «чиновницы средней руки» при Трампе.
Хилл заявила, что раньше администрация Обамы пренебрежительно относилась к России и называла её региональной державой. Байдену же следует воздержаться от повторения подобного опыта.
Пора перестать обращать внимание на каждый чих по нашему поводу со стороны западных политиков, тем более отставных, — написал политик в Twitter.
Насчёт высказывания Фионы Хилл по выстраиванию администрации президента США отношений с Россией уже давала комментарий научный сотрудник Института США и Канады политолог Александра Филиппенко. Она считает, что Джо Байден сможет работать без оглядки на политику своих предшественников.
Политолог предостерегла, что в команде Байдена будет очень много людей из администрации Барака Обамы, несмотря на то что новоизбранный президент всё же будет выстраивать собственную тактику и политику в отношении России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Хилл считает, что Россия для США представляет «гибридную угрозу». Однако последние события в мире в связи с пандемией и климатическими изменениями приведут в итоге к необходимости сотрудничества.