Пушков высказался о рекомендациях советницы Трампа Фионы Хилл по России

https://static.news.ru/photo/26bf26bc-3fdd-11eb-9d6d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Пушков прокомментировал совет, который дала помощница Дональда Трампа Фиона Хилл избранному президенту Байдену. Совет касался России и того, как себя с ней вести.

Сам по себе совет служащей действующего президента имеет «нулевую ценность», заметил сенатор. Вместе с этим политик выразил недоумение тому вниманию, которое уделили СМИ мнению «чиновницы средней руки» при Трампе.

Хилл заявила, что раньше администрация Обамы пренебрежительно относилась к России и называла её региональной державой. Байдену же следует воздержаться от повторения подобного опыта.

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Пора перестать обращать внимание на каждый чих по нашему поводу со стороны западных политиков, тем более отставных, — написал политик в Twitter.

Насчёт высказывания Фионы Хилл по выстраиванию администрации президента США отношений с Россией уже давала комментарий научный сотрудник Института США и Канады политолог Александра Филиппенко. Она считает, что Джо Байден сможет работать без оглядки на политику своих предшественников.

Политолог предостерегла, что в команде Байдена будет очень много людей из администрации Барака Обамы, несмотря на то что новоизбранный президент всё же будет выстраивать собственную тактику и политику в отношении России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Хилл считает, что Россия для США представляет «гибридную угрозу». Однако последние события в мире в связи с пандемией и климатическими изменениями приведут в итоге к необходимости сотрудничества.