Пушков высказался о намерении Санду вывести миротворцев из Приднестровья

https://static.news.ru/photo/0082e862-35e2-11eb-8d18-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков прокомментировал намерение избранного президента Молдавии Майи Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья. Также Санду требует заменить миротворцев гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ.

Такую позицию не поддерживают ни правительство, ни парламент, ни население Приднестровья, отмечает сенатор.

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Санду сделала вывод миротворцев главной темой своей политики, — написал Пушков в Twitter.

И все её требования — не более, чем сотрясание воздуха, которыми «решения проблемы» не найти, уверен политик. В Приднестровье 60% населения составляют русские и украинцы. Регион добивался выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР, опасаясь, что страна присоединится к Румынии.

В 1992 году молдавские власти попытались решить проблему силой, но попытка не удалась. Приднестровье фактически стало неподконтрольной Кишинёву территорией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский оценил призыв избранного президента Молдавии Майи Санду заменить российских миротворцев гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ. По его словам, в Кишинёве предприняли очередную попытку поднять искусственную проблему «вывода войск».