Пушков возмущён заявлениями Молдавии по контракту с «Газпромом»

Власти Молдавии после заключения контракта с «Газпромом» получают российский газ, однако при этом находят поводы жаловаться на Россию. Так член Совфеда Алексей Пушков в Telegram отреагировал на звучащие из Кишинёва заявления молдавской стороны.

Премьер республики Наталья Гаврилица ранее посетовала, что долгие переговоры с «Газпромом» были жестокой игрой со стороны Москвы, а президент Молдавии Майя Санду за поддержку во время газового кризиса поблагодарила США.

Как ни поступает Россия, всё нашим «партнёрам» плохо. Не заключала контракт с Молдавией — плохо. Заключила на приличных для Кишинёва условиях — тоже плохо. Даже ещё хуже. За это премьер Молдавии обвинила нас в «жестокой игре», а президент Санду решила от всего сердца поблагодарить за «помощь» США, откуда не поступило ни кубометра газа, — говорится в сообщении сенатора.

Он также отреагировал на слова главы польского нефтегазового концерна PGNiG Павла Маевского. Тот назвал газовый кризис в Молдавии предупреждением для Европы о рисках «зависимости» от «Газпрома». Пушков подчеркнул, что Россия не мешала Молдавии выбирать, у кого покупать газ, Кишинёв сам выбрал поставки из России.

Выбрал из-за приемлемой цены и гарантированности поставок. А польская сторона, как всегда, злобствует, да ещё и просит «Газпром» снизить цену на газ — дорого, мол, очень, газовый кризис в Европе. Дорого? Не берите, — считает сенатор.

Ранее стало известно, что Наталья Гаврилица назвала жестокой игрой со стороны России переговоры с «Газпромом» на фоне газового кризиса в республике. Власти страны приложат усилия для поисков альтернативных источников топлива, заверила она. Таким образом молдавский премьер ответила на вопрос, можно ли расценивать позицию Москвы как шантаж.