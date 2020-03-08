https://static.news.ru/photo/65e21b7c-6164-11ea-a855-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Польша, покупая американскую технику, просто отправляет деньги своих граждан в США, чтобы отдать своеобразную «дань». Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, поляки закупают оружие, потому что боятся агрессии со стороны России. Однако Москве не нужны такие крайние меры.

В тщетном ожидании «российской агрессии», которой не будет, эти 180 ракет и 79 установок заржавеют и в итоге отправятся в утиль. На деле эти Javelin — дань, которую Варшава платит сюзерену — США, — считает политик.

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Ранее Госдеп одобрил продажу Польше ракетных комплексов Javelin.

Как писал NEWS.ru, ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон встревожен стремлением России к региональному доминированию. Глава американского оборонного ведомства упомянул РФ в своих письменных показаниях палате представителей. Эспер отметил, что демонстрация российского гиперзвукового ракетного вооружения подтверждает опасения Пентагона относительно растущего военного потенциала Москвы.