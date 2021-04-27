«Предложить нечего»: Пушков усомнился в успехе встречи Зеленского с Путиным

https://static.news.ru/photo/14f816ce-a74c-11eb-ad15-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Президенту Украины Владимиру Зеленскому от встречи с российским лидером не нужно ничего, кроме политического пиара. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков. Свои мысли он изложил в Telegram.

Однако реальные шаги по выходу из кризиса в Донбассе Зеленский предложить не может и к переговорам с руководством самопровозглашённых республик не готов, пытаясь спроецировать эту проблему на Москву. Путин, однако, готов обсуждать исключительно двусторонние отношения между странами, подчеркнул сенатор.

Зеленскому же нужно другое — пиар-саммит по Донбассу, который поднимет его вес в глазах Запада, а также граждан Украины. На деле предложить ему нечего: Киев не готов выполнять Минские соглашения. С ДНР/ЛНР он переговоры вести не намерен, — написал Пушков.

20 апреля Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе. Он рассказал, что за день до этого на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучала инициатива пообщаться на линии соприкосновения, чтобы максимально точно оценить ситуацию. Президент Украины выразил готовность «пойти ещё дальше» и провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

Несколько дней спустя пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может обсуждать с Зеленским проблематику двусторонних отношений, но не конфликт в Донбассе. До этого он отдельно подчеркнул, что статус Крыма также предметом дискуссии быть не должен.

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что готов обсудить тему использования русского языка на Украине и вопроса Церкви, отметив, что никаких проблем с этим в республике нет.