Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщение немецкого издания Bild о том, что Германия намерена ответить на санкции США из-за «Северного потока — 2». По его словам, пока кроме слов, что немецкий канцлер Ангела Меркель объявила войну американского президенту Дональду Трампу, каких-то активных действий со стороны Берлина не последовало.

Российский сенатор в своём сообщении, которое разместил в Twitter, усомнился в способности Германии вести «боевые действия» против «Большого брата».

Пока никакой войны, кроме одного заявления, не видно. Скорее всего, словами всё и ограничится, — говорится в его сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ангела Меркель выступает против планов США ввести санкции против России из-за газопровода «Северный поток — 2». Политик выступила за проведение «решительных» переговоров.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях