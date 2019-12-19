Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Госдеп выступил против введения «санкций из ада» против России. Соответствующее письмо направлено в сенат, при том что сенат проголосовал за рассмотрение законопроекта.

Администрация Трампа пытается помешать принять новые антироссийские санкции. В письме на 22 страницах, отправленном в сенат, говорится, что Госдеп выступает «решительно против» законопроекта о новых санкциях, пишет Daily Beast. Автор...