https://static.news.ru/photo/3e83aa28-5b3e-11e9-8cf8-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщение немецкого издания Bild о том, что Германия намерена ответить на санкции США из-за «Северного потока — 2». По его словам, пока кроме слов, что немецкий канцлер Ангела Меркель объявила войну американского президенту Дональду Трампу, каких-то активных действий со стороны Берлина не последовало.
Российский сенатор в своём сообщении, которое разместил в Twitter, усомнился в способности Германии вести «боевые действия» против «Большого брата».
Пока никакой войны, кроме одного заявления, не видно. Скорее всего, словами всё и ограничится, — говорится в его сообщении.
"Бильд" пишет: Меркель "обьявила Трампу войну" из-за санкций США в отн. Сев.потока-2. Но пока никакой войны, кроме одного заявления, не видно. Скорее всего, словами все и ограничится. Скоро станет ясно, способна ли ФРГ вести "боевые действия" против Большого Брата. Сомнительно.