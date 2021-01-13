Пушков усомнился в реализации импичмента Трампа

https://static.news.ru/photo/7e5590ea-55aa-11eb-b897-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков оценил вероятность отстранения от власти президента США Дональда Трампа. По его мнению, процедура импичмента вряд ли будет реализована, но ситуация будет иметь негативные последствия для хозяина Белого дома.

Импичмент, мне кажется, не состоится. Но то, что это сильно ударит по акциям Трампа, я думаю, да, — сказал сенатор в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Политик пояснил, что республиканцы за импичмент сопартийцу голосовать не станут, демократы же стремятся уничтожить политическую репутацию Трампа. По словам Пушкова, данная процедура — попытка свести на нет карьеру Трампа на политическом поприще и убедить американцев в том, что он утратил их доверие.

Представители Демократической партии США внесли в конгресс резолюцию об импичменте Трампа 11 января. В ней всего одна статья — подстрекательство к мятежу. Законодатели должны рассмотреть документ 13 января.

Демократы, а также некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия США 6 января. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе. Погибли женщина из числа протестующих и полицейский, ещё три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утверждён президентом примерно с пятичасовой задержкой.

Как писал NEWS.ru, Трамп назвал призывы к объявлению ему импичмента «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики». Он предположил, что процедура вызовет «невероятный гнев», и подчеркнул, что ни он, ни его сторонники не хотят насилия.