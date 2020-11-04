Пушков усомнился в честности американских выборов

https://static.news.ru/photo/45f8451c-1f2c-11eb-9b81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что выборы президента США вызывают очень большие сомнения. По его словам, нет возможности проконтролировать голосование избирателей, которое прошло по почте.

Ситуация, когда объявляются одни результаты голосования на участке, а затем, после пересчёта «почтовых голосов», итоги меняются кардинальным образом, выглядит удивительной, отметил сенатор в беседе с «Говорит Москва».

В качестве примера Пушков привёл участки в штатах Висконсин и Мичиган. Там побеждал нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп, но внезапно всё изменилось в пользу Джо Байдена, когда подсчитали голоса, «которые то ли пришли по почте, то ли кто-то вбросил их по почте».

Трамп не случайно говорил о том, что в ночь выборов могут появиться какие-то удивительные почтовые голоса, которые перевернут всю картину. И судя по всему, так оно и происходит. В этих условиях говорить о каких-то образцовых выборах, на мой взгляд, невозможно, — подчеркнул Пушков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что миссия ОБСЕ в США не нашла нарушений в почтовом голосовании. Глава специальной комиссии ОБСЕ Урсула Гачек заявила, что почтовая служба США открыла для европейской миссии свои отделения во многих округах, чтобы она могла наблюдать весь процесс. На сегодняшний день нет нарушений, о которых можно было бы сообщить, отметила Гачек.