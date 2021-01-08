Пушков упрекнул Зеленского в невежестве

Президент Украины Владимир Зеленский в своём заявлении, осуждавшем штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа допустил фактические ошибки. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.
6 января в США начались беспорядки на фоне заседания конгресса, который должен был утвердить 78-летнего Джо Байдена новым президентом страны. Сторонники действующего президента прорвались в здание Капитолия. Заседание пришлось прервать, а парламентариев эвакуировать с Капитолийского холма. Полиция выбила протестующих, но с обеих сторон были жертвы.
В своей публикации Зеленский назвал события в Вашингтоне беспрецедентным насилием против Конгресса США. При этом он отметил, что украинцев вдохновляет стойкость этого «старейшего и величайшего демократического института в мире». Именно эта фраза не понравилась Пушкову.
Какое невежество! И британский парламент много старше, и другие парламенты. Но для него США - свет в окошке. А потому можно нести любую ахинею, лишь бы восхвалять, — написал российский сенатор.