Пушков упрекнул Зеленского в невежестве

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Президент Украины Владимир Зеленский в своём заявлении, осуждавшем штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа допустил фактические ошибки. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

6 января в США начались беспорядки на фоне заседания конгресса, который должен был утвердить 78-летнего Джо Байдена новым президентом страны. Сторонники действующего президента прорвались в здание Капитолия. Заседание пришлось прервать, а парламентариев эвакуировать с Капитолийского холма. Полиция выбила протестующих, но с обеих сторон были жертвы.

В своей публикации Зеленский назвал события в Вашингтоне беспрецедентным насилием против Конгресса США. При этом он отметил, что украинцев вдохновляет стойкость этого «старейшего и величайшего демократического института в мире». Именно эта фраза не понравилась Пушкову.

Какое невежество! И британский парламент много старше, и другие парламенты. Но для него США - свет в окошке. А потому можно нести любую ахинею, лишь бы восхвалять, — написал российский сенатор.

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Как писал NEWS.ru, несмотря на попытки помешать заседанию, 7 января итоги выборов были окончательно утверждены. Байден набрал более 270 голосов выборщиков. Его инаугурация состоится 20 января.