Пушков уличил в некомпетентности журналистку с «острыми вопросами» Путину

Сенатор Алексей Пушков назвал журналистку CNBC, которая задавала вопросы президенту России Владимиру Путину на Российской энергетической неделе, некомпетентной и поверхностной. По словам политика, в ходе беседы стало понятно, что цель журналистки была не дискуссия, а пропагандистские выпады. Об этом Пушков написал в своём Telegram-канале.

Её задача — не выяснить позицию и понять логику собеседника, а старательно задать так называемые острые вопросы, которые являются лишь отражением пропагандистских выпадов западной прессы, — написал сенатор.

Он добавил, что эксперты подтвердили слова президента о том, что в Европе существует дефицит газа не из-за действий России, а из-за сокращений поставок СПГ из других стран. Пушков отметил, что одна из таких стран — США — предпочитает продавать газ в Азию.

Согласно данным института Gas Infrastructure Europe, отбор газа из подземных хранилищ в Европе в начале недели приблизился к объёмам закачки. По состоянию на 11 октября запасы газа в ПХГ Европы пополнились на 1160 ГВт/ч, а отбор резко вырос до 970 ГВт/ч.

Общая наполненность европейских подземных хранилищ выросла всего на 0,02%, до 78,09%. При этом цена на газ по итогам торгов на лондонской бирже ICE во вторник составила $1040 за тысячу кубометров.