https://static.news.ru/photo/dd166d10-c650-11e9-9bbd-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина, в отличие от России, ничего не может дать Европе. Так он прокомментировал реакцию Киева на слова французского лидера Эммануэля Макрона о единой Европе «от Лиссабона до Владивостока».

Украине отведена одна роль — роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она — в отличие от России — ничего Европе дать неспособна, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.

В Киеве напрасно возбудились. Когда Макрон говорит о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, он меньше всего думает об Украине. Украине отведена одна роль - роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она - в отличие от России - ничего Европе дать неспособна. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 24, 2019

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предсказал победу Киева в «войне» с Россией, а также обещал, что поднимет украинский флаг над Владивостоком.

Так он ответил на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока», которое он по-русски опубликовал в Facebook.

Как ранее писал News.ru, День памяти защитников Украины будут отмечать жители страны 29 августа.