https://static.news.ru/photo/dd166d10-c650-11e9-9bbd-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/News.ru
Сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина, в отличие от России, ничего не может дать Европе. Так он прокомментировал реакцию Киева на слова французского лидера Эммануэля Макрона о единой Европе «от Лиссабона до Владивостока».
Украине отведена одна роль — роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она — в отличие от России — ничего Европе дать неспособна, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.
В Киеве напрасно возбудились. Когда Макрон говорит о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, он меньше всего думает об Украине. Украине отведена одна роль - роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она - в отличие от России - ничего Европе дать неспособна.