Пушков указал на повторение Байденом ошибок Обамы

https://static.news.ru/photo/e1b5a828-8bfc-11ea-95a0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

США сначала нанесли удар по Сирии, а теперь анонсируют новые санкции в отношении России. Так чрезвычайную активность проявляют «застоявшиеся в политическом стойле демократы».

Об этом в Telegram заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Спешат, так сказать, обрадовать мир, а на деле — русофобскую публику, как это делал их гуру Обама, ошибившийся во всём и проваливший во внешней политике всё, что только мог, — говорится в сообщении сенатора.

Он добавил, что нынешний хозяин Белого дома мог бы «сделать из этого выводы», однако Байден не хочет, и напрасно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиаудар США по Сирии можно считать сигналом для России и других мировых держав, заявил член Совфеда Алексей Пушков. По его словам, объект удара несущественен: важен сам факт военного удара по целям в Сирии меньше чем через 40 дней после прихода демократов в Белый дом.