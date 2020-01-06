https://static.news.ru/photo/27f098a4-308e-11ea-9e32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков, комментируя резолюцию иракского парламента о выводе иностранных войск, отметил, что США теперь будет сложно действовать в этом регионе.

США будет очень сложно действовать в Ираке. В Багдаде настроены серьёзно. Убийство Сулеймани превратило Ирак из неохотного союзника США в раздраженного противника использования американцами территории Ирака в своих целях, — написал политик в Twitter.

После резолюции парламента Ирака о выводе иностранных войск США будет очень сложно действовать в Ираке. В Багдаде настроены серьезно. Убийство Сулеймани превратило Ирак из неохотного союзника США в раздраженного противника использования американцами территории Ирака в своих целях — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 января 2020 г.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал серьёзной угрозой для безопасности региона ликвидацию генерала Касема Сулеймани. По его словам, Анкара постарается снизить напряжённость между Вашингтоном и Тегераном.