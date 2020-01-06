Сенатор Алексей Пушков, комментируя резолюцию иракского парламента о выводе иностранных войск, отметил, что США теперь будет сложно действовать в этом регионе.
США будет очень сложно действовать в Ираке. В Багдаде настроены серьёзно. Убийство Сулеймани превратило Ирак из неохотного союзника США в раздраженного противника использования американцами территории Ирака в своих целях, — написал политик в Twitter.
После резолюции парламента Ирака о выводе иностранных войск США будет очень сложно действовать в Ираке. В Багдаде настроены серьезно. Убийство Сулеймани превратило Ирак из неохотного союзника США в раздраженного противника использования американцами территории Ирака в своих целях
Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал серьёзной угрозой для безопасности региона ликвидацию генерала Касема Сулеймани. По его словам, Анкара постарается снизить напряжённость между Вашингтоном и Тегераном.