https://static.news.ru/photo/90ee7730-e2dd-11e9-805e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Желание Демократической партии США провести процедуру импичмента президента Дональда Трампа любыми способами, даже публикуя его телефонные разговоры, ставит зарубежных лидеров в крайне уязвимое положение. Такого мнения придерживается российский сенатор Алексей Пушков.

Демократы пытаются взорвать всю внешнюю политику Трампа. Их цель теперь — публикация его бесед с Путиным. В результате давления демократов на Трампа доверие к США как партнёру по переговорам резко снижается: любой зарубежный лидер может попасть «под распечатку», — написал политик в Twitter.

Демократы пытаются взорвать всю внешнюю политику Трампа. Их цель теперь - публикация его бесед с Путиным. В результате давления демократов на Трампа доверие к США как партнеру по переговорам резко снижается: любой зарубежный лидер может попасть «под распечатку». — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.

Стенограмма поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Также сообщалось, что после раскрытия содержания беседы Трампа с Зеленским на сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой потребовал обнародовать стенограммы переговоров с президентом России Владимиром Путиным.