https://static.news.ru/photo/9c1b1328-3884-11ea-aa56-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков назвал ерундой слова министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что санкции против Sputnik являются вопросом обороны Европы.

Действия Таллина против Sputnik направлены, оказывается, не против Sputnik, а против главы МИА Дмитрия Киселёва и связаны с защитой обороны Европы и свободы. Полная ерунда, просто закрывают неугодное СМИ, вот и вся оборона Европы, — написал парламентарий в Twitter.

Глава МИД Эстонии вконец запутался. Действия Таллина против «Спутника» направлены, оказывается, не против «Спутника»(?), а против главы МИА Дм. Киселева, и связаны с «защитой обороны Европы, свободы» (?!). Полная ерунда. Просто закрывают неугодное СМИ. Вот и вся «оборона Европы». — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны «с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел», если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством. Свои действия МИД страны обосновал санкциями, которые ЕС ввёл в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила, к которому уже присоединились политики и общественники. Среди них — член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.