Пушков связал идею Жириновского о ликвидации Совфеда с дефицитом внимания

https://static.news.ru/photo/9bbef49c-99f7-11ea-83c6-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал предложение депутата Госдумы и лидера ЛДПР Владимира Жириновского о ликвидации Совета Федерации.
Предлагая ликвидировать Совфед, Жириновский пытается привлечь к себе внимание в условиях инфовакуума и концентрации внимания на коронавирусе. Ничего серьёзного за его словами не стоит, — сообщил сенатор в Twitter.
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По его словам, риторика Жириновского не имеет отношения к реальной политике, так как Россия является федерацией, а у всех федеративных государствах есть верхняя палата парламента, уточняет RNS.
Это одна из конституционных основ государственного устройства, которая не подвергалась правке во время недавней работы над Конституцией, — подчеркнул Пушков.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил упразднить Совет Федерации. По мнению депутата нижней палаты парламента, верхняя является избыточным звеном. Он подчеркнул, что в России слишком много «ненужных депутатов и чиновников», писал NEWS.ru.