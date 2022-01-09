Пушков: США рассматривают переговоры с Россией как очередной торг

Переговоры с Россией по гарантиям безопасности США рассматривают как очередной жёсткий торг, а Вашингтон рассчитывает выставить Москве ряд собственных претензий и требований. Такое мнение в своём Telegram-канале выразил российский сенатор Алексей Пушков, отмечая, что особенно это касается диалога в формате Совета Россия — НАТО.

В ряде стран Альянса очень сильно желание, как говорят британцы, перевернуть стол, обвинить во всём Москву и выставить ей набор ультимативных требований, — написал политик.

Ранее сообщалось, что в администрации США выразили надежду на взаимопонимание с Россией по вопросу неразмещения на Украине ракетных вооружений. При этом в Белом доме добавили, что его достижение возможно, если российская сторона готова взять на себя встречные обязательства.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что Москва идёт на переговоры «не с протянутой рукой», у неё есть четкие предложение и условия. Если Вашингтон не проявит интереса к их обсуждению, то продолжать диалог будет бессмысленно.

10 января в Женеве должны состояться переговоры России и США по вопросам безопасности. 12 января эта же тема будет обсуждаться в Брюсселе на заседании Совета Россия — НАТО. На 13 января запланировано заседание постоянного Совета ОБСЕ в Вене.