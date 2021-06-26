Пушков: США не смогут отказаться от политики двойной враждебности

США не смогут отказаться от так называемой политики двойной враждебности. Поскольку это заставило бы их сделать шаги навстречу странам, которых они традиционно считают своими врагами. Об этом в своём Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Комментируя доктрину Байдена, Пушков заявил, что она не предлагает ничего такого, чем бы не занимались США при бывшем главе государства Дональде Трампе.

Всё та же политика двойной враждебности по отношению к России и Китаю. США по сути не способны от неё отказаться, поскольку это потребовало бы шаги навстречу либо России, либо Китаю. А доктрина «американского лидерства», то есть гегемонии, отрицает и то, и другое. Вопрос лишь в соотношении, кого США всё же объявят главным врагом. Но скорее они пойдут по пути противостояния и с Россией, и с Китаем, но в разных формах и с разными целями, — написал Пушков.

В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Огайо, рассказал о том, что ему удалось установить хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным и лидерами других мировых держав.